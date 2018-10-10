"Петров" і "Боширов" вели стеження за Скрипалем в Чехії – ЗМІ

Сергій Скрипаль під час свого візиту зустрічався з чеськими співробітниками контррозвідки і консультував їх з питань виявлення ймовірних російських шпигунів.

Двоє росіян «Олександр Петров» і «Руслан Боширов», обвинувачені британською владою в замаху на колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію, таємно відвідували Чехію в 2014 році.

Як повідомляє Чеське радіо з посиланням на джерела в розвідці, в той же самий час в Чехії перебував і сам Скрипаль, передає «Радіо Свобода».

За даними радіо, Скрипаль під час свого візиту зустрічався з чеськими співробітниками контррозвідки і консультував їх з питань виявлення ймовірних російських шпигунів. Джерела "Чеського радіо" переконані, що росіяни, яких британська влада ідентифікували як Олександра Петрова та Руслана Боширова, вели стеження за Скрипалем.

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Як повідомляв УНІАН, 4 березня колишнього співробітника російського ГРУ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію виявили без свідомості в британському місті Солсбері.

Слідство дійшло висновку, що вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною типу «Новачок», розробленою в СРСР.

5 вересня британська поліція повідомила, що підозрює в отруєнні Скрипалів громадян РФ Олександра Петрова та Руслана Боширова, і оприлюднила відповідні відео.

Міністр з питань безпеки Великобританії Бен Воллес заявив, що основну відповідальність за отруєння Скрипалів покладає на президента РФ Володимира Путіна. Він зазначив, що Петров і Боширов є співробітниками ГРУ.

Згодом журналісти визначили, що справжнє ім'я «Руслана Боширова» – Анатолій Чепіга, а «Олександра Петрова» – Олександр Мишкін.