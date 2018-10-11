Трамп пригрозив Індії відповіддю через закупівлю ракетних комплексів С-400 у Росії
Президент США Дональд Трамп пообіцяв, що в найближчому часі Індія дізнається про відповідь США на придбання нею російських сиситем ППО С-400.
Про це Трамп заявив, відповідаючи на питання в Білому домі, передає УП з посиланням на Global News.
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"Ви побачите відповідь Індії і швидше, ніж ви думаєте", - сказав президент США у відповідь на питання про можливі санкції за купівлю зенітних ракетних комплексів (ЗРК) С-400 у Росії.
Як повідомляли ЗМІ, 5 жовтня Росія уклала з Індією контракт на поставку ЗРК С-400 "Тріумф". Мова йде про постачання п'яти полкових комплексів на суму більш ніж $ 5 млрд. Угоду про постачання було підписано ще в жовтні 2016 року.
Раніше УНІАН повідомляв, що Росія поставила в Сирію ракетні комплекси С-300. Всього були поставлені 49 одиниць техніки, робота по встановленню єдиної системи управління ППО в Сирії буде завершена до 20 жовтня.