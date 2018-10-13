Путін на нараді Радбезу РФ підняв питання православної церкви в Україні

У нараді також взяли участь голови російських силових відомств.

12 жовтня відбулося засідання Ради безпеки Росії на чолі з президентом РФ Володимиром Путіним.

Одним з обговорюваних питань була ситуація навколо Російської православної церкви в Україні. Про це розповів речник російського президента Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

"На нараді обговорювалися питання внутрішньоросійського соціально-економічного порядку денного, зачіпалася міжнародна проблематика. Відбувся також обмін думками про становище Російської православної церкви в Україні після відомого рішення Константинопольського патріархату", - сказав він.

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Крім Путіна, в нараді взяли участь прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв, керівники обох палат російського парламенту, глава російського МЗС Сергій Лавров, керівники російських силових відомств (ФСБ, Міноборони, Служба зовнішньої розвідки та інші).

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня за результатами засідання Синоду було оприлюднено рішення, в якому йдеться, що Вселенський патріархат продовжує процедуру надання автокефалії церкві України. Крім того, було скасовано лист Синоду від 1686 року, після якого Київська митрополія потрапила під юрисдикцію Москви, відновлено канонічні статуси предстоятеля УПЦ Київського патріархату Філарета та предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.

Київський патріархат закликав єпископат, духовенство та вірних УАПЦ та УПЦ МП розпочати підготовку Об’єднавчого собору.