В УПЦ КП назвали місце проведення Об'єднавчого Собору

Усі ієрархи УПЦ Московського Патріархату, які підписали звернення до Вселенського Патріарха Варфоломія, мають взяти участь у соборі.

В УПЦ Київського патріархату сподіваються, що найближчим часом вдастся провести Всеукраїнський об'єднавчий собор та обрати голову Єдиної Помісної Української Церкви.

Про це розповів речник Київської Патріархії Євстратій Зоря в ефірі "5 Каналу".

"Найбільш логічним місцем, де може відбутися Об'єднавчий собор, є Собор святої Софії у Києві як головна історична митрополича предстоятельська кафедра для Київської Церкви. А коли – це залежатиме від нас. Ми все будемо робити для того, щоб це відбулося якнайшвидше, і хотілося би, щоб вже до наступного засідання Священного Синоду і Константинопольського Патріархату, яке відбуватиметься у другій половині листопада, ми вже могли прийти з добрими плодами нашої домашньої праці", - пояснив Зоря.

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За його словами, всі ієрархи УПЦ Московського патріархату, які підписали звернення до Вселенського Патріарха Варфоломія, мають взяти участь у соборі.

Водночас, речник УПЦ КП додав, що рішення є добровільним, тож точна кількість ієрархів стане відома лише на самому Соборі.

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня за результатами засідання Синоду було оприлюднено рішення, в якому йдеться, що Вселенський патріархат продовжує процедуру надання автокефалії церкві України. Крім того, було скасовано лист Синоду від 1686 року, після якого Київська митрополія потрапила під юрисдикцію Москви, відновлено канонічні статуси предстоятеля УПЦ Київського патріархату Філарета та предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.