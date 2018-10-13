Принц Вільям продемонстрував ніжні почуття до Кейт Міддлтон (фото)

Прояви почуттів – рідкість для подружжя, на публіці вони поводяться дуже стримано, щоб не порушувати королівський протокол.

Принц Вільям та його дружина Кейт Міддлтон були почесними гостями на королівському весіллі принцеси Євгенії та Джека Бруксбенка, яке відбулося 12 жовтня.

Як пише 24 канал, 36-річна герцогиня Кембриджська прибула на святкову церемонію у сукні від Alexander McQueen глибокого винного кольору. Кейт доповнила образ капелюшком у тон сукні. А її елегантний look завершували прикраси у вигляді розкішних сережок з діамантами.

Під час вінчальної церемонії Кейт і Вільям публічно продемонстрували прояви кохання, що буває дуже рідко. Так, Вільям ніжно тримав руку дружини у Віндзорському замку в каплиці Святого Георгія практично всю церемонію. А також під час виходу з каплиці лагідно обняв Кейт.

Варто зазначити, що такі прояви почуттів – рідкість для подружжя, на публіці вони поводяться дуже стримано, щоб не порушувати королівський протокол.

Водночас, зазначимо, що принц Гаррі та його дружина Меган Маркл досить часто демонструють совї почуття на публіці. Чого тільки вартий пристрасний поцілунок герцогів Сассекських на благодійному турнірі з поло, який відбувся у Беркширі.

Нагадаємо, весілля принцеси Євгенії і бізнесмена Джека Бруксбенка відбулося 12 жовтня у Віндзорському замку в каплиці Святого Георгія – там же, де в травні вінчалися принц Гаррі і Меган. Наречена принцеса Євгенія є дев'ятою в лінії успадкування трону і має право зберегти свій титул після одруження або ж взяти прізвище чоловіка.