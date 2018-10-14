Росії загрожують нові санкції Євросоюзу у зв'язку із застосуванням хімічної зброї - ЗМІ (відео)

Відповідний документ у понеділок планують підписати міністри закордонних справ ЄС.

Росії загрожують нові санкції Євросоюзу в зв'язку з застосуванням нервово-паралітичної речовини в англійському місті Солсбері, повідомляє газета The Telegraph.

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Відповідний документ у понеділок планують підписати міністри закордонних справ ЄС, зазначає Радіо Свобода. Обмежувальні заходи будуть спрямовані проти чиновників російської розвідки та їхніх соратників. Їм буде заборонено в'їзд до Євросоюзу, а їхні закордонні рахунки - заморожені.

Санкційна ініціатива була висунута Великою Британією і Францією після передбачуваних хімічних атак у Сирії й Англії. У британському зовнішньополітичному відомстві зазначили, що ці санкції стосуватимуться будь-якої країни, яка використає хімічну зброю.

Як повідомлялося, Лондон звинувачує російське керівництво в організації отруєння Сергія Скрипаля та його доньки Юлії за допомогою отрути "Новачок". За даними британських спецслужб, замах вчинили агенти російської військової розвідки, які діяли під вигаданими іменами Олександра Петрова і Руслана Боширова. Група Bellingcat, яка веде розслідування, стверджує, що їхні справжні імена - Олександр Мишкін і Анатолій Чепіга. У Кремлі відкинули звинувачення. Президент РФ Володимир Путін назвав Петрова і Боширова "цивільними особами", які відомі російській владі.

Наприкінці вересня британська влада встановила особу третього підозрюваного в замаху на Скрипалів. За даними Лондона, це офіцер російської військової розвідки, який прибув у Солсбері до того, як його можливі колеги привезли до Великої Британії бойову отруйну речовину.

*** 4 березня колишнього співробітника російського ГРУ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію знайшли непритомними в британському місті Солсбері.

Слідство дійшло висновку, що вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною типу "Новачок", розробленою в СРСР.

У 2006 році Скрипаль був засуджений в Росії до 13 років позбавлення волі за шпигунство на користь британської розвідки. У 2010 році він отримав притулок у Великій Британії в рамках обміну шпигунами між США і РФ.