Папірус давньоєгипетської "Книги мертвих" продали за 1,35 мільйона євро

Він складається з 192 глав і включає в себе гімни, релігійні тексти, а також зображення в чорно-червоних тонах.

Єгипетський папірус довжиною 17 м проданий на аукціоні в Монако за €1,35 млн. Про це повідомляє Le Figaro з посиланням на представника аукціонного будинку в Монте-Карло.

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Відзначається, що сувій папірусу містить варіант тексту давньоєгипетської «Книги мертвих». Він складається з 192 глав і включає в себе гімни, релігійні тексти, а також зображення в чорно-червоних тонах. Ця копія «Книги мертвих» датується 595-589 роками до нашої ери, коли в Стародавньому Єгипті правил фараон Псамметіх II, передає РБК.

Нагадаємо, 6 жовтня на аукціоні sotheby's, відразу після оголошення про закінчення торгів і продаж за $1,4 млн картини Бенксі «Дівчинка з кулею», полотно пройшло через шредер, який був вбудований у раму.

Бенксі пояснив самознищення його картини словами «прагнення до знищення також є творчим спонуканням». За його словами, кілька років тому він таємно вмонтував шредер у картину на випадок, якщо її виставлять на аукціон. При цьому покупець, ім'я якого не розголошується, залишив угоду в силі.