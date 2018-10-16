Небесна ферма: у Брюсселі на даху супермаркету вирощують овочеві плантації (відео)

У Брюсселі на даху одного з ринків розмістили 4 тисячі квадратних метрів овочевих плантацій.

Сад на даху стабільно генерує енергію за допомогою сонячних панелей і відновлює тепло з будівлі магазину. Помідори, зелень і полуницю тут вирощують цілий рік. Тільки самого врожаю помідорів щороку збирають близько 18 тонн. Читайте такожЩо їсти, щоб не старіти: названо сім антивікових продуктів (відео) Головний принцип – екологічність та відновлюваність ресурсів. Уся зібрана продукція одразу ж потрапляє на прилавок супермаркету. Мережа «Делхейз» в майбутньому планує відкривати такі ферми на дахах у всіх своїх супермаркетах.

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