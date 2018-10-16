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Небесна ферма: у Брюсселі на даху супермаркету вирощують овочеві плантації (відео)

15:27, 16 жовтня 2018
Світ
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Помідори, зелень і полуницю тут вирощують цілий рік. Тільки самого врожаю помідорів щороку збирають близько 18 тонн.

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Головний принцип – екологічність та відновлюваність ресурсів.

Уся зібрана продукція одразу ж потрапляє на прилавок супермаркету.

Мережа «Делхейз» в майбутньому планує відкривати такі ферми на дахах у всіх своїх супермаркетах.

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Теги: #екологія#Брюссель#органічна ферма в Україні