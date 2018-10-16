Небесна ферма: у Брюсселі на даху супермаркету вирощують овочеві плантації (відео)
15:27, 16 жовтня 2018Світ
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У Брюсселі на даху одного з ринків розмістили 4 тисячі квадратних метрів овочевих плантацій.
У Брюсселі на даху супермаркету вирощують овочеві плантації
Сад на даху стабільно генерує енергію за допомогою сонячних панелей і відновлює тепло з будівлі магазину.
Помідори, зелень і полуницю тут вирощують цілий рік. Тільки самого врожаю помідорів щороку збирають близько 18 тонн.
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Головний принцип – екологічність та відновлюваність ресурсів.
Уся зібрана продукція одразу ж потрапляє на прилавок супермаркету.
Мережа «Делхейз» в майбутньому планує відкривати такі ферми на дахах у всіх своїх супермаркетах.
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