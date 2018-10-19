Туристам з Британії та Канади загрожує 10 років в'язниці за напис на історичній стіні (відео)
20:41, 19 жовтня 2018Світ
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Стіна, яку обмалювала пара, була зведена у ХІІІ ст., вона огороджує старе місто.
Туристам з Британії та Канади загрожує в'язниця за графіті на історичній стіні
У тайському місті Чіангмай затримали туристів з Британії та Канади, які "прикрасили" графіті історичний паркан.
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Під час малювання пара потрапила на камери спостереження, тож вже за лічені години опинилася у відділку поліції, йдеться у сюжеті ТСН.
За тайськими законами, хлопцю та дівчині загрожує до 10 років в'язниці або штраф у 30 тисяч доларів.
Туристи встигли написати на стіні лише одне слово - сленг, що вказує на приналежність людини до англійського міста Ліверпуль.
Стіна, яку обмалювала пара, була зведена у ХІІІ ст., вона огороджує старе місто.
Як повідомляв УНІАН, для боротьби з туристами у Венеції хочуть заборонити ходити з алкоголем вночі.
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