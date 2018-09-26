Для боротьби з туристами у Венеції хочуть заборонити ходити з алкоголем вночі

Влада Венеції хоче штрафувати людей, які нестимуть алкоголь по вулиці після 19:00 - навіть якщо пляшки будуть запаковані у магазинні пакети.

У Венеції планують заборонити ходити з пляшками з алкоголем по вулицях. Таким чином влада міста намагається боротися з масовим туризмом, який полонить місто щороку.

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Як пише BBC, влада Венеції хоче штрафувати людей, які нестимуть алкоголь по вулиці після 19:00 - навіть якщо пляшки будуть запаковані у магазинні пакети, передає ЄвроПравда. Поліція каже, що не хоче заважати покупкам місцевих жителів, проте має намір вдарити по п'яних гулянках на вулицях.

Історичний центр Венеції щороку відвідують мільйони туристів, проте постійно там проживають лише 55 тис. людей.

Нові заходи можуть запрацювати з жовтня та стосуватимуться будь-якого алкоголю.

Місцевий поліцейський Марко Агостіні пояснив, що не звертатиме уваги на людей, які повертаються із супермаркетів, прихопивши алкоголь. Натомість правила будуть стосуватися тих, хто "п'є та має ще й три пляшки пива з собою у пакеті".

У місті нещодавно оголосили про інші суперечливі плани, які не дозволятимуть сидіти чи лежати на землі. Голосування щодо цієї заборони відбудеться також у жовтні.

У разі схвалення туристи повинні будуть сплачувати штраф від 50 до 500 євро за те, що сядуть на забороненій поверхні.

Заборона вже працює на найбільш переповнених туристичних місцях. Там правоохоронці вже піднімають тих, хто відпочиває на сходах площі Святого Марка, та погрожують їм потенційними штрафами у 200 євро.

Серед інших штрафів для туристів, які "не поважають" Венецію, є такі: 450 євро за плавання або пірнання в канали або в будь-які інші водні шляхи; 200 євро за носіння купальника або ходіння топлес - стосується також чоловіків; 50-200 євро за годування птахів, а також рештки їжі, залишені на вулиці; 100 євро за користування велосипедом.

Венеція складається з понад 100 невеликих островів, зв'язаних сотнями мостів.

Населення Венеції скоротилося з 175 тис. у 1951 році до 55 тис. на сьогодні, в умовах орендної плати, яка постійно зростає, та будинків, багато з яких здають туристам.