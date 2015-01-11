Акції солідарності з жертвами терактів в Парижі відбулися в Канаді

Як передає РИА Новости, хода почалася об 11.00 за місцевим часом, одночасно з паризьким маршем, повідомляє портал Global News.

Разом з жителями у марші взяв участь мер міста Деніс Кодерре. Марш пройшов до французького консульства, де після хвилини мовчання заспівали ”Марсельєзу”.

Аналогічний марш відбувся в місті Квебек.

Більше мільйона людей взяли участь у республіканському марші проти тероризму, який відбувся в неділю в Парижі. У ході взяли участь французькі політики, а також глави держав і урядів десятків країн.

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За даними одного з організаторів маршу, депутата від французької Соціалістичної партії Франсуа Ламі, на демонстрацію в Парижі вийшли від 1,3 мільйона до 1,5 мільйона осіб. Про це Ламі написав у своєму мікроблозі в Twitter.

Як повідомляв УНІАН, низка терактів і НП почалася у Франції в середу вранці нападом на редакцію журналу Charlie Hebdo, який публікував карикатури на пророка Мухаммеда. За три дні загинули 17 осіб, у тому числі троє поліцейських. В ході двох спецоперацій у п`ятницю троє терористів були знищені.