Акції солідарності з жертвами терактів в Парижі відбулися в Канаді
Близько 25 тисяч осіб пройшли маршем вулицями канадського Монреаля в неділю в пам`ять про жертви терактів в Парижі.
Як передає РИА Новости, хода почалася об 11.00 за місцевим часом, одночасно з паризьким маршем, повідомляє портал Global News.
Разом з жителями у марші взяв участь мер міста Деніс Кодерре. Марш пройшов до французького консульства, де після хвилини мовчання заспівали ”Марсельєзу”.
Аналогічний марш відбувся в місті Квебек.
Більше мільйона людей взяли участь у республіканському марші проти тероризму, який відбувся в неділю в Парижі. У ході взяли участь французькі політики, а також глави держав і урядів десятків країн.
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За даними одного з організаторів маршу, депутата від французької Соціалістичної партії Франсуа Ламі, на демонстрацію в Парижі вийшли від 1,3 мільйона до 1,5 мільйона осіб. Про це Ламі написав у своєму мікроблозі в Twitter.
Як повідомляв УНІАН, низка терактів і НП почалася у Франції в середу вранці нападом на редакцію журналу Charlie Hebdo, який публікував карикатури на пророка Мухаммеда. За три дні загинули 17 осіб, у тому числі троє поліцейських. В ході двох спецоперацій у п`ятницю троє терористів були знищені.