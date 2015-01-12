Росіяни притягнуть Путіна до відповідальності за хаос – Forbes

Він зазначає, що в Кремлі зараз президент і олігархи з його оточення розглядають дві потенційні загрози для свого багатства. Перша з них – можливість повторення в Росії київського Майдану. Або ж Путіна можуть не переобрати президентом в 2018 році, передає ZN.ua.

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Однак проблеми почнуться обов'язково. На думку оглядача, між Путіним і російським суспільством діє неоголошена угода. Він забезпечує росіянам стабільне зростання зарплат і рівня життя, а народ дозволяє Путіну безкарно наживатися самому і збагачувати своїх друзів. Це "вигадане відродження Росії" базується на доларах США, отриманих від продажу енергоносіїв.

"Коли становище стане критичним і запаси грошей, накопичені роками, виснажаться, пересічні росіяни обов'язково почнуть задавати незручні питання. Чому велика частина багатств Росії розкрадена? Куди поділися обіцяна давно модернізація і диверсифікація економіки? Тож Путіна притягнуть до відповідальності за створений ним хаос", - пише оглядач.