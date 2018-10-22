Південна і Північна Кореї домовилися прибрати з кордону зброю і охоронні пости

Охоронні пости в демілітаризованій зоні села Пханмунджом планують прибрати до кінця року, зброю можуть відвести від кордону ще раніше.

Північна і Південна Кореї, а також командування ООН домовилися про вилучення вогнепальної зброї і охоронних постів в демілітаризованій зоні села Пханмунджом. Через кілька днів після вилучення зброї село перевірять.

Про це в понеділок, 22 жовтня, повідомила прес-служба Міністерства оборони Південної Кореї, пише ZN.UA з посиланням на Reuters.

"Південна і Північна Кореї, а також Організація Об'єднаних Націй погодилися вжити заходи щодо вилучення вогнепальної зброї та охоронних постів в загальній зоні безпеки Пханмунджома до 25 жовтня, і протягом двох днів після цього проведуть "тристоронню спільну перевірку", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в Reuters, сторони провели другий раунд переговорів у Пханмунджоме та обговорили шляхи демілітаризації кордону між двома Кореями, згідно з недавнім міжкорейським пактом, підписаним на саміті минулого місяця в Пхеньяні.

Південна і Північна Кореї сподіваються до кінця року відвести 11 охоронних постів у радіусі 1 кілометра вздовж військової демаркаційної лінії на своїх кордонах. Сторони також планують відвести всю вогнепальну зброю з Об'єднаної зони безпеки в Пханмунджоме і скоротити кількість співробітників, які там перебувають, до 35 осіб.

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Досягнута під час другого раунду переговорів угода також включає в себе припинення "всіх ворожих дій" і запровадження заборони на польоти навколо кордону.

Нагадаємо, в Пхеньяні відбувся третій міжкорейський саміт, в рамках якого провели зустріч президент Південної Кореї Мун Чже Ін і лідер КНДР Кім Чен Ин; у вівторок, 18 вересня, Кім Чен Ин і його дружина зустріли в аеропорту північнокорейської столиці президентську пару, яка прибула з Сеула. Це перший візит південнокорейського лідера в Північну Корею за останні 11 років.

Зазначимо, раніше президент США Дональд Трамп висловився в підтримку п'ятого в історії і третього в 2018 році міжкорейського саміту, який відбувся 18-20 вересня у Пхеньяні. За його підсумками КНДР обіцяла закрити ядерний реактор в Йонбені і демонтувати військовий полігон.