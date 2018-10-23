У Малайзії українку тримають у в’язниці після двох виправдань у справі про контрабанду наркотиків

Суд оголосив заставу, яку громадянка України не може сплатити.

Українка Катерина Рябальченко була виправдана за звинуваченнями у контрабанді наркотиків в Малайзію. Однак, її лишили під вартою через апеляцію прокурорів.

Сьогодні суд призначив їй заставу в розмірі понад 70 тисяч доларів, на умовах сплати якої громадянка України може вийти нарешті з в’язниці, пише Free Malaysia Today. Судді постановили, що Рябальченко повинна також здати паспорт і вказати постійну адресу проживання в Малайзії, яка б відрізнялася від адреси посольства України.

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«Ми також наказуємо вам реєструватися у найближчому відділку поліції кожного вівторка», - йдеться в розпорядженні малайзійських суддів.

Катерина Рябальченко звернулася в Апеляційний суд Малайзії з клопотанням про звільнення під заставу після того, як Високий суд країни виправдав її у справі про контрабанду наркотиків. Однак, українку все одно лишили під вартою через розгляд апеляції сторони обвинувачення. Її адвокат Мухаммад Рафік Рашид Алі сказав, що жінка лишиться у в’язниці міста Каджанг, оскільки сума застави для неї надто висока.

«Я розчарований сумою застави, тому що жоден іноземець не може зібрати таку кількість грошей», - сказав адвокат.

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Заступник державного прокурора Нік Сиахріл Нік Аб Рахман виступив проти того, щоб відпускати українку під заставу, оскільки, на його думку, вона може втекти з Малайзії.

29-річна Катерина Рябальченко працювала вчителькою англійської мови в Китаї. Її звинуватили у контрабанді 1,4 кілограма метамфетаміну в Куала-Лумпур 15 червня 2016 року. Минулого року Високий суд у місті Шах-Алам виправдав українку, оскільки її роль у контрабанді не була доведена. Однак, сторона обвинувачення оскаржила рішення. Тож Рябальченко з квітня цього року довелося знову захищатися у суді. Три місяці тому Високий суд знову виправдав її, оскільки прокурори не змогли довести вину українки. Втім, її все ж лишили під вартою через розгляд оскарження в Апеляційному суді. Тим часом, адвокат Рябальченко звернувся до генерального прокурора Малайзії Томмі Томаса з проханням відмовитися від оскарження рішення суду, оскільки українку виправдали вже двічі.