Другий "чорний ящик" літака AirAsia підняли на поверхню

07:54, 13 січня 2015
Світ
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З дна піднято другий бортовий самописець пасажирського літака AirAsia, на який записувалися розмови пілотів.

REUTERS

Водолази підняли з Яванського моря другий бортовий самописець літака AirAsia, який розбився 28 грудня, повідомляє індонезійський телеканал MetroTV з посиланням на представника міністерства транспорту Індонезії, за інформацією DW повідомляє  ZN.ua.

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Раніше був знайдений перший "чорний ящик", що записує технічні параметри польоту. На другий "чорний ящик" повинні бути записані переговори пілотів під час рейсу.

28 грудня зниклий з радарів літак малазійських авіаліній AirAsia впав у воду у індонезійського острова Белитунг, повідомив спікер Національної пошуково-рятувальної служби Індонезії Суприанди Минггу. Як повідомляє BBC, на борту літака знаходилося 162 людини, включаючи екіпаж. Більшість пасажирів були громадянами Індонезії, також були громадяни Малайзії, Південній Кореї, Великобританії.

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