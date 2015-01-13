Другий "чорний ящик" літака AirAsia підняли на поверхню

Водолази підняли з Яванського моря другий бортовий самописець літака AirAsia, який розбився 28 грудня, повідомляє індонезійський телеканал MetroTV з посиланням на представника міністерства транспорту Індонезії, за інформацією DW повідомляє ZN.ua.

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Раніше був знайдений перший "чорний ящик", що записує технічні параметри польоту. На другий "чорний ящик" повинні бути записані переговори пілотів під час рейсу.

28 грудня зниклий з радарів літак малазійських авіаліній AirAsia впав у воду у індонезійського острова Белитунг, повідомив спікер Національної пошуково-рятувальної служби Індонезії Суприанди Минггу. Як повідомляє BBC, на борту літака знаходилося 162 людини, включаючи екіпаж. Більшість пасажирів були громадянами Індонезії, також були громадяни Малайзії, Південній Кореї, Великобританії.