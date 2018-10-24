Макрон відмовився коментувати можливе припинення поставок зброї Саудівській Аравії через вбивство журналіста

На питання журналіста французький президент відкрито сказав, що не буде відповідати.

Президент Франції Еммануель Макрон, який зараз знаходиться на військово-морському салоні Euronaval, відмовився відповідати на запитання журналіста про можливе припинення постачань озброєння Ер-Ріяду у зв'язку з вбивством саудівського журналіста Джамаля Хашокджі.

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Раніше про відмову від експорту зброї до Саудівської Аравії заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель, закликавши зробити те ж саме своїх європейських колег, передає kommersant.

«Мій порядок денний не продиктований ЗМІ, подобається це вам чи ні. Я тут у іншій справі, - заявив Макрон. - Це не має нічого спільного з тим, що ми зараз обговорюємо. Нічого. Взагалі нічого. А тому я не буду відповідати про це. Шкодую. І так буде до тих пір, поки я знаходжуся там, де я зараз перебуваю. Подобається це вам чи не подобається».

Як повідомляв УНІАН, Джамаль Хашокджі 2 жовтня поїхав в генеральне консульство Саудівської Аравії в Стамбулі, з тих пір він перестав виходити на зв'язок. Згодом Ер-Ріяд визнав, що Джамаль Хашокджі був убитий на території дипломатичної місії Саудівської Аравії. За інформацією влади країни, журналіст загинув в результаті "сварки з рукоприкладством".

Хашокджі відомий критикою саудівської влади і дій президента США на Близькому Сході, а також антиросійською позицією.