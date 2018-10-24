Король і принц-наступник Саудівської Аравії зустрілися з сім'єю вбитого журналіста Хашоггі

Король Салман і принц Мухаммед прийняли сина і брата вбитого журналіста Джамаля Хашоггі у палаці.

Через три тижні після вбивства Джамаля Хашоггі королівська сім'я Саудівської Аравії прийняла у палаці членів родини загиблого журналіста.

Король Салман і принц-наступник Мухаммед висловили свої співчуття під час особистої зустрічі у вівторок, 23 жовтня, братові і синові Джамаля Хашоггі, повідомляє DW.

У Саудівській Аравії смерть Хашоггі пояснюють ситуацією, яка вийшла з-під контролю: журналіст начебто помер внаслідок бійки в консульстві Саудівської Аравії у Стамбулі.

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Однак президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 23 жовтня заявив про наявність "переконливих свідчень" того, що чиновники у саудівському консульстві в Стамбулі та спецагенти з Ер-Ріяда заздалегідь планували вбивство журналіста-дисидента Джамаля Хашоггі. Ердоган також закликав короля Салмана видати 18 підозрюваних у зв'язку з убивством Хашоггі для проведення суду в Туреччині.

Висловлюючи співчуття родині загиблого, у телефонній розмові президент Туреччини запевнив рідних Хашоггі, що Анкара "зробить усе", аби розв'язати справу вбивства саудівського журналіста.

Діти Джамаля Хашоггі виступили з вимогою проведення міжнародного розслідування загибелі їхнього батька. На їхню думку незалежна і об'єктивна команда слідчих має з'ясувати усі обставини зникнення і загибелі журналіста.