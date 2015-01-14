Москва звинуватила НАТО в розхитуванні ситуації в Балтиці

Про це заявив РИА Новости заступник голови МЗС РФ Олексій Мєшков

"Балтійський регіон, взагалі північний захід Європи, був найбільш стабільним і безпечним регіоном у світі, і зараз своїми діями: нарощуванням військових навчань, нарощуванням військової присутності в Балтійському регіоні - НАТО дестабілізує всю ситуацію", - сказав Мішків.

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Головнокомандувач силами НАТО в Європі американський генерал Філіп Брідлав заявив у вівторок, що альянс планує збільшити число військових навчань на Балтиці.