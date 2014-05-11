ЗМІ: Естонія наполягає на тривалій присутності сил НАТО в Балтиці
Естонська влада розглядає війська Альянсу як засіб залякування проти російської агресії.
Естонія, яка входить до складу ЄС і НАТО, наполягає на тривалій присутності сил Північноатлантичного альянсу в Балтійському регіоні для захисту від Росії.
Про це заявив прес-секретар естонського міністерства оборони Артур Югасте в опублікованому в суботу, 10 травня, інтерв'ю газеті Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, повідомляє Deutsche Welle.
Читайте такожГрупа кораблів НАТО прибула в литовський порт Клайпеда
За його словами, довгостроковий прихід союзників в Балтику міг би заспокоїти місцеве населення і "служити потужним засобом залякування проти будь-якого можливого агресора".
Представник оборонного відомства також уточнив, що мова йде не тільки про дислокування військ НАТО, але й про створення баз військового постачання "для скорочення логістичного ланцюжка у випадку раптового виникнення кризової ситуації".
Читайте такожВинищувачі НАТО патрулюватимуть небо над Балтією шість разів на тиждень
Раніше НАТО відмовлялася від розміщення солдатів і боєприпасів у східноєвропейських країнах, що входять до складу блоку.