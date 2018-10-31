У Брюсселі Рада НАТО-Росія розглянула ситуацію в Україні

На зустрічі представників 29 країн-членів Альянсу та російських дипломатів також було обговорено питання гібридних загроз.

У Брюсселі на зустрічі Ради НАТО-Росія за участі постійних представників 29 країн-членів Альянсу та російських дипломатів було розглянуто ситуацію довкола України.

"Посли мали відкритий обмін думками за кількома темами, в тому числі стосовно ситуації в Україні та довкола неї", - повідомляється на сайті Альянсу.

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Також зазначається, що на Раді НАТО-Росія обговорювались питання, пов'язані з військовою діяльністю, і зокрема, в контексті взаємної прозорості і зменшення ризиків.

"НАТО і Росія надали інформацію стосовно головних навчань. НАТО поінформувало про поточні навчання Trident Juncture 2018, і Росія надала інформацію щодо навчань "Схід-2018", - наголосили в Альянсі.

Сторони обмінялися думками щодо Афганістану та гібридних викликів.

Як повідомляв УНІАН, генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що Альянс не має наміру відступати перед натиском Росії. Столтенберг підкреслив, що НАТО не зацікавлене у конфронтації, зазначивши при цьому, що Москва готова використовувати військову силу проти сусідів».