New York Times: В Україні священикам доводиться обирати між клеймом зрадників чи агентів Росії

Священнослужителі кажуть, що перейти в нову українську церкву буде не просто, але це все ж доведеться зробити.

У священиків в Україні, таких як митрополит Олександр, не простий вибір: приєднатися до нової української незалежної церкви і отримати клеймо «відступника» з боку прихильників його нинішньої конфесії або ж підставитися під титул «агента Росії».

Обрати щось із цього доведеться тисячам клериків на тлі того, як Україна розриває релігійні зв’язки з Російською православною церквою, пише New York Times. Для влади в країні дуже важливо зробити все, щоб скоротити російський зловісний вплив на своїй території. Особливо зважаючи на те, що війна, яка спалахнула після анексії Криму армією Росії, триває вже чотири роки і забрала життя понад 10 тисяч людей.

Однак, цим зусиллям чинить опір Кремль і РПЦ, які порівнюють процес створення української незалежної церкви з великим розколом 1054 року, коли християнський світ поділився на схід і захід. Митрополит Олександр, який належить до УПЦ Московського патріархату, хоче перейти в нову українську церкву через те, що він називає «отруйним зв’язком» з російською державою.

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«Ми любимо росіян, ми любимо Росію. Але ми не любимо тих, хто розв’язав війну з російського боку і підживлює її зараз», - пояснив він.

Його погляди перегукуються з критиками, які стверджують, що агресивна Москва використовує УПЦ МП для виправдання свого експансіонізму і підтримки сепаратизму. Сам митрополит Олександр порівнює створення нової церкви в Україні з хірургічною терапією.

«Хірургічний метод болючий. Але зрештою ним треба скористатися, щоб тіло почало видужувати», - пояснив він.

Погляди священика дорого йому обходяться. Московський патріархат називає всіх, хто хоче перейти в нову українську церкву, «розкольниками». А високопоставлені ієрархи, такі як митрополит Антоній, стверджують, що перехід в нову УПЦ буде «зрадою». В травні УПЦ МП звинуватив митрополита Олександра у «огидній» поведінці і наказав не робити більше публічних заяв, які можуть «увести його послідовників в оману».

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Його також неодноразово називали «зрадником» і намагалися виставити корумпованим, надто м’яким до гомосексуалів і навіть причетним до викрадення двох монахинь.