У Лондоні невідомий вчинив напад з ножем в офісі Sony Music, є постраждалі
16:57, 02 листопада 2018Світ
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Повідомляється, що подія не має відношення до тероризму.
Ілюстрація / REUTERS
Невідомий з ножем поранив двох людей в будівлі, де розташовується офіс Sony Music в Лондоні.
Про це повідомляє Reuters.
Повідомлення про напад на Деррі стріт у центрі Лондона надійшло в поліцію близько 11.00 за місцевим часом, після чого на місце прибули співробітники правоохоронних органів, а також швидка допомога.
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"У якості запобіжного заходу була проведена евакуація приміщень. Двоє людей отримали ножові поранення, ми чекаємо повідомлень про їх стан" - повідомили в поліції.
Підозрюваний був затриманий, у нього не було знайдено вогнепальної зброї. Повідомляється, що подія не має відношення до тероризму.
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