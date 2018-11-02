У Лондоні невідомий вчинив напад з ножем в офісі Sony Music, є постраждалі

Повідомляється, що подія не має відношення до тероризму.

Невідомий з ножем поранив двох людей в будівлі, де розташовується офіс Sony Music в Лондоні.

Про це повідомляє Reuters.

Повідомлення про напад на Деррі стріт у центрі Лондона надійшло в поліцію близько 11.00 за місцевим часом, після чого на місце прибули співробітники правоохоронних органів, а також швидка допомога.

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"У якості запобіжного заходу була проведена евакуація приміщень. Двоє людей отримали ножові поранення, ми чекаємо повідомлень про їх стан" - повідомили в поліції.

Підозрюваний був затриманий, у нього не було знайдено вогнепальної зброї. Повідомляється, що подія не має відношення до тероризму.