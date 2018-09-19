У Лондоні авто в'їхало у натовп біля мечеті (фото)
10:13, 19 вересня 2018Світ
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Водій зник з місця події.
Ілюстрація / REUTERS
На заході Лондона автомобіль скоїв наїзд на пасажирів неподалік від мусульманського центру, повідомляє The Sun з посиланням на поліцію.
Інцидент стався близько 00.30 за місцевим часом в районі Оксгейт-Лейн. В результаті події постраждали дві людини, вони були госпіталізовані. Відзначається, що життю постраждалих нічого не загрожує.
Водій зник з місця події, зараз його розшукує поліція. У правоохоронних органах зазначили, що інцидент, швидше за все, не пов'язаний з тероризмом.
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