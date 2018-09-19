У Лондоні авто в'їхало у натовп біля мечеті (фото)

Водій зник з місця події.

На заході Лондона автомобіль скоїв наїзд на пасажирів неподалік від мусульманського центру, повідомляє The Sun з посиланням на поліцію.

Інцидент стався близько 00.30 за місцевим часом в районі Оксгейт-Лейн. В результаті події постраждали дві людини, вони були госпіталізовані. Відзначається, що життю постраждалих нічого не загрожує.

Водій зник з місця події, зараз його розшукує поліція. У правоохоронних органах зазначили, що інцидент, швидше за все, не пов'язаний з тероризмом.