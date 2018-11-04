Падіння Boeing 737 в Індонезії: рятувальники підняли на сушу 105 тіл жертв авіакатастрофи

Через сильні пошкодження останків ідентифіковано лише 14 жертв.

Влада Індонезії продовжила на три дні пошук жертв внаслідок падіння літака авіакомпанії Lion Air в Яванському морі, а також його другого бортового самописця.

Як повідомляє Reuters, таке рішення було ухвалено на основі аналізу місця аварії, який показав, що багато тіл залишаються на дні моря.

За інформацією видання, наразі рятувальники підняли на сушу 105 тіл жерта авіакатастрофи, але через те, що всі останки сильно пошкоджені, з них було ідентифіковано лише 14.

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Раніше повідомлялося, що на глибині до 30 метрів відповідальні служби виявили одну з чорних скриньок літака. Очікується, що це дозволить встановити причину трагедії.

Пасажирський літак Boeing 737 авіакомпанії Lion Air впав у море 29 жовтня. Boeing летів з Джакарти в Пангкалпінанг (Індонезія). Через 13 хвилин після зльоту літак втратив зв'язок з наземними службами. Перед аварією екіпаж Boeing 737 запитував у авіадиспетчерської служби дозвіл на повернення в аеропорт.

На борту літака перебували 189 осіб. Всі вони загинули. За попередніми даними, серед них немає громадян України.