Електронна версія журналу Charlie Hebdo стала доступна для скачування

Електронна версія ”номера, які вижили” - першого після теракту в будівлі журналу номера, створеного виключно уцілілими при нападі співробітниками без залучення колег зі сторони, доступна на пристроях з платформами Android, iOS і Windows Phone, повідомляє РИА "Новости".

В описі програми в iTunes говориться, що необхідний вік користувача для установки програми - не менше 17 років. Також в супровідній інформації до додатку повідомляється, що в ньому ”часто зустрічаються сцени вживання алкоголю, тютюну, наркотиків, сцени сексуального характеру, вульгарний і богохульний гумор”. За даними французьких ЗМІ, в п`ятницю в додатку будуть доступні для скачування версії журналу, перекладені на англійську, іспанську та арабську мови.

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За оцінками кількох французьких ЗМІ, продаж цього номера в газетних кіосках вже принесли виданню, яке до цього не мало фінансування, достатнього навіть для виплати зарплат, не менше 10 мільйонів євро. Всього ж виручка від цього тиражу може скласти до 15 мільйонів євро.

Продаж першого після теракту в будівлі редакції Charlie Hebdo випуску почався в середу.

На обкладинці видання зображений пророк Мухаммед. Він постає перед читачами сумним, одягненим у біле, в руках він тримає табличку зі слоганом ”Je suis Charlie” (”Я Шарлі”). Над головою пророка інший напис: ”Tout est pardonne” (”Все прощено”). Номер тижневика перекладений на кілька мов. Звичайний тираж видання становить 60 тисяч примірників, причому продається менше половини, однак напередодні було видруковано три мільйони екземплярів, а пізніше видавець прийняв рішення про додатковий випуск ще двох мільйонів копій.

Як повідомляв УНІАН, у Франції 7 січня було скоєно напад на редакцію Charlie Hebdo. За три дні загинули 17 людей, у тому числі троє поліцейських. Під час двох спецоперацій 9 січня троє терористів були знищені. У неділю в Парижі і в інших містах пройшов ”республіканський марш” проти тероризму, який став наймасовішою акцією в історії Франції. В час акції на вулиці по всій країні, за даними МВС, вийшли як мінімум 3,7 мільйони осіб.