У Сирії загинули шість російських найманців з ПВК "Вагнера" - ЗМІ

У будівлі, де стався вибух, розміщений 5-й корпус Сирійської урядової армії, що складається з добровольців і російських "військових радників".

У Сирії в результаті вибуху загинули шестеро російських найманців з приватної військової компанії "Вагнер".

Про це повідомляє "Новая газета" з посиланням на джерела.

Про загибель шістьох росіян, імовірно, найманців із приватної військової компанії повідомляє і правозахисна організація Syrian Observatory for Human Rights, що базується в Лондоні.

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Вибух стався 4 листопада в приміщенні в Дейр-ез-Зорі, яке раніше займала кримінальна поліція. Всього в результаті вибуху, за даними «Новой газеты» і сирійських правозахисників, загинули 11 людей.

За даними джерела газети, в будівлі, де стався вибух, розміщений 5-й корпус Сирійської урядової армії, що складається з добровольців і російських "військових радників".

Офіційно влада РФ поки ніяк не прокоментувала повідомлення про загибель російських найманців в Сирії.

Раніше повідомлялося, що в результаті атак бойовиків "Ісламської держави" в Сирії у травні загинули десятки бійців проурядових сил, включаючи щонайменше 9 росіян.