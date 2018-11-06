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Лукашенко відмовився від розміщення військової бази РФ на території Білорусі

14:46, 06 листопада 2018
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Олександр Лукашенко / REUTERS

Про це заявив президент Білорусі Александр Лукашенко у ході зустрічі з групою американських аналітиків в Мінську, пише БЕЛТА.

"Надумана проблема. Буде тут база військова, не буде - різниці абсолютно ніякої немає. Ми її не розміщуємо тут не тому, що ми хочемо вам або комусь показати, що ми суверенні і незалежні. Ми її не розміщуємо, тому що вона тут не потрібна", - сказав він.

За словами Лукашенка, білоруські військові здатні дати відсіч будь-якій агресії і без Москви. "Якби ми це не могли зробити, повірте, ми звернулися б самі до Росії, щоб вони забезпечили нам безпеку. Поки такої необхідності у нас немає ", - додав Лукашенко.

Як повідомляв УНІАН, 4 листопада Лукашенко засудив плани створення у Польщі американської військової бази. Якщо це станеться, "ми з росіянами повинні будемо відповідати", сказав Лукашенко.

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"Ми будемо змушені щось розміщувати, щоб вам протидіяти", - сказав білоруський президент.

У вересні 2015 року президент РФ Владімір Путін доручив підписати угоду про створення авіабази на білоруській території. У відповідь на це Лукашенко сказав, що нічого про це не знає, а питання про базу він з російським президентом не обговорював.

Варшава заявляє, що майбутнє збільшення американської присутності в країні – це реакція на агресивні дії Росії.

Нині на території Польщі дислокуються близько 3,5 тис. американських військовослужбовців, які перебувають там на ротаційній основі.

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Теги: #Росія#Лукашенко#військова база