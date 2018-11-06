Генерал США: Росія через злидні й вимирання перестане бути загрозою

На думку американського військового, гра Москви у «велику глобальну силу», яка кидає виклик Заходу, не буде тривати довго.

Зростання економічних і військових можливостей Китаю, а також агресивна поведінка Росії змусила Захід пригадати про реалії Холодної війни три десятиліття тому.

Але за словами Голови об’єднаного комітету начальників штабів США генерала Джозефа Данфорда, говорити про повернення тих часів зарано.

Про це він сказав під час виступу перед студентами Дюкського університету в місті Дарем, Південна Кароліна. Він визнав, що в 90-х роках говорили про «кінець історії» тому, що після розпаду СРСР у Америки фактично не було суперників на міжнародній арені. Тепер же Росія і Китай знову зайняли цю роль. Однак, це все ж не Холодна війна.

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«Змагання не обов’язково повинно бути конфліктом. Але тепер існують дві країни, які можуть кинути виклик нашій здатності проектувати силу. Тож ситуація змінилася після 90-х років», - зауважив американський генерал.

Втім, на його думку, таке тристороннє суперництво не буде тривати довго. І за лічені роки гра Росії у «велику глобальну силу» закінчиться. А змагатися американським військовим доведеться лише з Китаєм.

«Якщо подивитися на Китай, на його демографію і економіку, можна сказати, що його здатність дотримуватися нинішнього курсу значно стабільніша. Оцінюючи те, що він зробив у вимірі підвищення військових можливостей впродовж останніх кількох років, я б очікував, що Пекін продовжить цей курс. І коли я дивлюся на 2025 чи 2035 рік, показником, відносно якого ми будемо оцінювати нашу здатність виконувати свою роботу як військові, буде швидше шлях до нарощення сил Китаю, а не Росії. Тому що з тих же причин росіяни навряд чи зможуть довго підтримувати свою нинішню діяльність. У них є проблеми з демографією і економікою. І я не думаю, що Росія буде становити серйозну загрозу в 2025 чи 2035 році, як Китай», - пояснив Данфорд.