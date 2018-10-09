Wall Street Journal: Віце-президент США оголосив початок другої Холодної війни

Адміністрація у Вашингтоні готує велику кампанію проти Китаю.

Вірогідно, друга Холодна війна почалася минулого тижня, поки ніхто не бачив. За скандальним розглядом у Конгресі кандидатури Берта Кавано на посаду верховного судді США багато американців навіть не помітили, що американо-китайські відносини пережили найбільший зсув з часів візиту Держсекретаря Генрі Кіссінджера в Китай у 1971 році.

Про це пише Wall Street Journal додаючи, що китайська політика адміністрації Дональда Трампа нарешті попала в поле зору, і вона виявилася дуже похмурою. Віце-президент Майк Пенс описав американський підхід під час промови в Інституті Хадсона минулого тижня. Він засудив ворожість «всього китайського уряду» до США. При цьому, він пообіцяв, що адміністрація відповість Пекіну тим самим.

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Пенс розкритикував Китай за пригноблення тибетців і уйгурів, за його план «Зроблено в Китаї 2025», який повинен привести країну до технологічного домінування, а також китайську «боргову дипломатію», яка просувається через ініціативу «Єдиний пояс, єдиний шлях».

«Промова була дуже схожа на щось в дусі того, що президент Рональд Рейган міг виголосити проти СРСР: Пане Си, знесіть цю стіну! Пенс також описав деталі інтегрованої, міжвідомчої стратегії для стримування того, що в адміністрації вважають китайською військовою, економічною, політичною й ідеологічною агресією», - пише видання.

Того ж тижня, коли віце-президент США виголосив свою промову, в пресу просочилися плани американських ВМС посилити патрулювання в Південно-Китайському морі, де у Пекіна є територіальні претензії. Більше того, в угоді про вільну торгівлю між США, Канадою і Мексикою з’явилося положення, яке заважає країнам-учасницям домовлятися про торгівлю з Китаєм.

В адміністрації натякнули, що будуть добиватися включення таких же перешкод в інші угоди. Також минулого тижня Конгрес схвалив «Будівельний акт» - програму розвитку і фінансування на 60 мільярдів доларів, яка була розроблена для протистояння китайському «Єдиному поясу» в Африці й Азії. Нарешті, Білий дім опублікував звіт, в якому йшлося про загрозу, яку становлять зовнішні ланцюги забезпечення для армії США і її можливостей в разі втрати до них доступу під час війни.

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Видання зауважує, що в «нормальні часи» всі ці зміни потрапили б в заголовки на перші шпальти. Але в еру Трампа вони всі разом ледве були помічені. Але у всякому разі це великий зсув у американській зовнішній політиці. Від відповіді Китаю, а також від підходу інших країн до американо-китайського суперництва, буде залежати нова міжнародна реальність. Зважаючи на те, що давні американські союзники протестують проти торговельної політики Трампа і не тільки, а також враховуючи, що Росія, КНДР і Іран прагнуть підірвати цілі США, зміцнілий Китай, який шукає спосіб змусити Вашингтон заплатити, може знайти підтримку.