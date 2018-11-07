У Лондоні заарештовано дружину азербайджанського банкіра, яка витратила на шопінг 16 мільйонів фунтів

Сторона обвинувачення наполягала на арешті Хаджиєвої через побоювання, що вона може залишити країну.

Магістратський суд в Лондоні заарештував дружину колишнього азербайджанського банкіра Заміру Хаджиєву в рамках розслідування джерел її багатства.

Жінці, яка витратила 16 млн фунтів в одному тільки універмазі Harrods у Лондоні, загрожує екстрадиція, пише Бі-Бі-Сі.

Хаджиєва була затримана співробітниками лондонської поліції за запитом влади Азербайджану минулого тижня, їй було пред'явлено звинувачення в незаконному привласненні коштів, йдеться в повідомленні Вестмінстерського магістратського суду.

Сторона звинувачення наполягала на арешті Хаджиївої через побоювання, що вона може залишити країну. Захист просив відпустити жінку під домашній арешт, вказуючи, що вона не збирається їхати з Британії, де знаходяться її діти.

Читайте такожУ Лондоні жінка азербайджанського чиновника витратила на шопінг 16 мільйонів фунтів (відео)

Суддя погодилася відпустити 55-річну Хаджиєву під заставу в 500 тис. фунтів, дозволивши відбувати арешт в її будинку в Найтсбріджі. Проте це рішення було оскаржене стороною обвинувачення, і Хаджиєва наразі залишається під вартою.

Хаджиєва - дружина колишнього керівника Міжнародного банку Азербайджану Джахангіра Хаджиєва, який в 2016 році був засуджений в Баку до 15 років позбавлення волі за звинуваченням у розтраті та шахрайстві.

Як повідомляв УНІАН, Хаджиєва стала першою іноземкою, джерела багатства якої зажадало розкрити Національне агентство Британії по боротьбі зі злочинністю (NCA).

Жінка привернула увагу правоохоронних органів своїм розкішним способом життя. Зокрема, влада Британії вимагає, щоб Хаджиєва пояснила, де взяла гроші на придбання нерухомості в Лондоні загальною вартістю 22 млн фунтів (28,5 млн доларів).

Крім того, як йдеться в документах суду, Хаджиєва літала на бізнес-джетах, а за останні 10 років витратила в лондонському універмазі Harrods близько 16 млн фунтів (більше 4 тисяч в день).

4 листопада стало відомо, що NCA заарештувало ювелірні вироби Хаджиєвої, які проходили передпродажну оцінку в аукціонному домі Chrisitie's, на суму понад 400 тисяч фунтів.

Серед іншого мова йде про намисто з сапфірів і рубінів Boucheron вартістю до 120 тисяч фунтів стерлінгів і перламутрове намисто Van Cleef & Arpels, що оцінюється в 20 тисяч фунтів.