У США зафіксували спроби дезінформувати виборців у день виборів

Влада США розслідує появу дезінформаційних постів у соцмережах в день голосування.

Влада США отримала повідомлення про декілька "обмежених" спроб введення в оману американських виборців у соціальних мережах.

Про це повідомляє Reuters посилаючись на представника Міністерства внутрішньої безпеки, передає Голос Америки.

Уряд розслідує появу дезінформаційних постів у день голосування спільно з правоохоронними органами та керівництвом соціальних мереж.

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Співрозмовник Reuters уточнив, що поки неясно, хто стоїть за публікацією подібних повідомлень.

Нагадаємо, в травні цього року спонсори російської «фабрики тролів», яка в 2016 році втручалася в президентські вибори в США, запустили новий американський сайт під назвою USAReally. Сайт було створено напередодні проміжних виборів у Конгрес.

На сайті стверджується, що його мета – надавати американцям "об'єктивну та незалежну інформацію, однак інтерфейс сайту виглядає дилетантським, і його російське походження впадає в око, враховуючи граматичні помилки і численні посилання на російські соціальні мережі.