Сенат затвердив Джеффа Сешнса генеральним прокурором США

Про це повідомляє Бі-Бі-Сі.

За призначення Сешнса на посаду генпрокурора проголосували 52 сенатори, проти - 47.

Раніше сенатори від Республіканської партії проголосували за те, щоб зупинити виступ сенатора-демократа Елізабет Уоррен, яка зачитала в сенаті лист вдови Мартіна Лютера Кінга з критикою на адресу Джеффа Сешнса. Лист було написано 30 років тому, коли Сешнсу було відмовлено в посаді федерального судді через його расистські коментарі.

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Лідер республіканської більшості в Сенаті Мітч Макконнел перервав виступ Елізабет Уоррен і заявив протест спікерові сенату, сказавши, що Уоррен порушила правила палати, "піддавши сумніву поведінку іншого сенатора".

Джеф Сешнс, сенатор-республіканець від штату Алабама, був висунутий Трампом на посаду генерального прокурора ще в листопаді минулого року, відразу після перемоги на президентських виборах.

Сешнс 20 років є членом сенату, в палаті він очолює два підкомітети - з імміграції (у складі юридичного комітету) і стратегічним силам (комісії у справах збройних сил).

Сешнсу приписують фразу, сказаного одному з темношкірих чиновників - про те, що йому варто бути обережніше при розмові з "білими хлопцями". Самого чиновника він нібито назвав "хлопчиком". Сам Сешнс заперечує факт подібної розмови.

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Сешнс неодноразово заявляв про свою жорстку позицію щодо нелегальної міграції.

Сешнс став лише сьомим затвердженим кандидатом на керівні посади в адміністрації з 21, незважаючи на те що з інавгурації нового президента пройшло вже майже три тижні.

Днем раніше президент Дональд Трамп звинуватив конгресменів-демократів у затягуванні призначення міністрів і створенні перешкод для роботи його адміністрації.