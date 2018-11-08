Рішення Трампа звільнити генпрокурора стало несподіванкою для співробітників Білого дому - ЗМІ

Про рішення Дональда Трампа співробітники департаменту, а також адвокати дізналися з повідомлення в твіттері президента.

Рішення президента США Дональда Трампа звільнити генерального прокурора країни Джеффа Сешнса здивувало деяких співробітників Білого дому.

"Це безумовно було для багатьох з нас зненацька сьогодні", - повідомив телеканалу CNN один із чиновників адміністрації президента, передає ТСН.

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Як заявило телеканалу джерело в Білому домі, найімовірніше, з тією кількістю справ, які необхідно завершити до кінця поточного року законодавцям, кандидатура на посаду генпрокурора США буде затверджена не раніше наступного.

Джерело CNN у департаменті юстиції заявило, що персонал не отримував офіційного повідомлення про відхід Джеффа Сешнса і про те, що його обов'язки тимчасово виконуватиме Метью Вайтекер. Про рішення Дональда Трампа співробітники департаменту, а також адвокати дізналися з повідомлення в твіттері президента.

Як повідомлялося, генпрокурор США Джеф Сешнс у середу подав на ім'я президента країни Дональда Трампа прохання про відставку. "Шановний пане президент, на ваше прохання я подаю у відставку", - йдеться в посланні Сешнса.