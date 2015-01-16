США і Великобританія будуть разом боротися з кіберзлочинцями - ЗМІ

21:54, 16 січня 2015
Світ
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Вашингтон і Лондон домовилися про проведення спільних навчань щодо забезпечення кібербезпеки.

REUTERS

Про це повідомляє ВВС.

Президент США Барак Обама і прем'єр-міністр Британії Девід Кемерон на переговорах у Вашингтоні прийняли рішення про створення "кібер-осередку", яка дозволить службам безпеки двох країн накопичувати розвіддані про кіберзлочини і обмінюватися такою інформацією.

Під час першого етапу навчань, які пройдуть цього року, будуть відпрацьовуватися сценарії щодо перешкоджанню кібератак на фінансові установи в Лондоні і Нью-Йорку.

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Обама закликав американські технологічні компанії, такі як Google і Facebook, надати урядам США та Сполученого Королівства доступ до кодованих даних для перехоплення переговорів підозрюваних у тероризмі.

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