США і Великобританія будуть разом боротися з кіберзлочинцями - ЗМІ

Про це повідомляє ВВС.

Президент США Барак Обама і прем'єр-міністр Британії Девід Кемерон на переговорах у Вашингтоні прийняли рішення про створення "кібер-осередку", яка дозволить службам безпеки двох країн накопичувати розвіддані про кіберзлочини і обмінюватися такою інформацією.

Під час першого етапу навчань, які пройдуть цього року, будуть відпрацьовуватися сценарії щодо перешкоджанню кібератак на фінансові установи в Лондоні і Нью-Йорку.

Читайте такожПроросійські хакери стверджують, що атакували німецькі сайти

Обама закликав американські технологічні компанії, такі як Google і Facebook, надати урядам США та Сполученого Королівства доступ до кодованих даних для перехоплення переговорів підозрюваних у тероризмі.