Кемерон: Британія та США продовжать тиснути на РФ

Про це заявили британський прем’єр-міністр Девід Кемерон та президент США Барак Обама під час спільної прес-конференції у Вашингтоні, передає Українська правда.

"Ми продовжимо чинити тиск на Росію, щоб розв’язати цю кризу дипломатичним шляхом, і надалі підтримуватимемо Україну", - сказав Кемерон.

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Він підкреслив, що дії Росії на сході України загрожують США та Великій Британії. "Росія стала на шлях порушення міжнародних правил. Важливо, щоб це розуміла кожна країна в Європі, і ніхто не забував нашої історії", - сказав він.

Обама в свою чергу заявив, що наполягає на збереженні жорстких санкцій проти Російської Федерації до закінчення агресії в Україні.

"Ми згодні з необхідністю підтримувати жорсткі санкції проти Росії, поки вона не закінчить свою агресію в Україні", - заявив Обама.

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Як повідомлялося, 15 січня Європейський парламент затвердив резолюцію щодо України.

В документі Європарламент звертається до Ради ЄС з пропозицією не лише зберегти, а й посилити санкцій, а до країн-членів – щодо надання Україні летальної зброї.

Документ містить також низку інших, надзвичайно важливих тез.