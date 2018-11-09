Bloomberg: Путін посилює свою хватку в забутій війні проти України

Москві потрібні так звані «вибори» на окупованих частинах Донбасу, щоб втілити там сценарій Придністров’я.

В той час, як світові лідери готуються відзначити століття завершення війни, яка повинна була покласти край усім війнам, на краю сходу Європи зростає напруга.

Самопроголошені «республіки» на українському Донбасі збираються провести так звані «вибори» в той же день, коли в Парижі будуть святкувати кінець Першої світової війни. Бойовики, яких підтримує Росія, хочуть легітимізувати свій контроль над Донецьком і Луганськом після чотирьох років боїв.

Про це пише Bloomberg, нагадуючи, що США назвали ці так звані «вибори» фальшивкою, а Росія – необхідністю. Білборди в Донецьку закликають населення «голосувати за Донбас з російським серцем». Людям обіцяють більш достойне життя і пенсії в «мирній республіці». Аналітик консалтингової фірми Teneo Intelligence Отілія Дханд переконана, що ці «голосування» на окупованих українських територіях будуть лише «черговим кроком у тому, що Росія робить на Донбасі».

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«Триває заміна першого порядку сепаратистів групою політичних кандидатів, яка бажана для управління територією», - вважає бельгійський експерт.

Україна була кордоном між російською владою і західним впливом, який пережив дві революції за останні 14 років. Але в новому світовому порядку Дональда Трампа і Володимира Путіна про війну в Україні все більше забувають. Вона стає замороженою і без миру на горизонті. А Росія посилює свою зловісну хватку.

Видання нагадує, що війна на Донбасі вже відібрала життя у більш ніж 10 тисяч людей і стала на заваді бажанням України приєднатися до ЄС і НАТО. Обстріли відбуваються щоденно. Щонайменше 39 мирних мешканців були вбиті, а 166 – поранені лише цього року, про що говорять дані ОБСЄ. Росія відкинула всі заклики ввести в український регіон миротворців ООН, щоб захистити кордон між сусідніми країнами. Хоча міжнародні санкції проти Росії в силі, Україна не була пріоритетом для Трампа у його відносинах з Путіним. Обидва лідера у ці вихідні приїдуть в Париж, хоча не відомо, чи вони будуть проводити якусь зустріч до саміту G20 в кінці місяця. Що б не сталося, Україна навряд чи буде пріоритетом на порядку денному, перетворившись на втрату в ході зміни зовнішньої політики Америки.

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Чоловік, який хоче стати головою так званої «ДНР» - це Денис Пушилін, який тимчасово керує бойовиками за підтримки Кремля. В сусідньому Луганську за владу бореться Леонід Пасічник, який колись очолював департамент СБУ з боротьби проти контрабанди, а тепер говорить про інтеграцію з Росією. Пушилін замінив на чолі російських бойовиків Олександра Захарченка, якого вбили в кафе в серпні. На відміну від свого попередника, 37-річний ватажок бойовиків не носить камуфляж і не вихваляється військовими успіхами. Перед тим, як стати російським «політиком», він працював представником фінансової піраміди «МММ», яка ошукала людей на мільйони доларів. Але Росія грає велику роль у повсякденному житті людей на захоплених територіях. Тому що вона платить зарплати, пенсії і постачає пальне. Рубль замінив українську гривню в 2015 році.

«Смішно, що колишній представник МММ тепер хоче бути президентом. Але я боюся, що втрачу свою пенсію, якщо не проголосую», - сказала 65-річна Лариса Федорук, яка живе в Донецьку.

Ризик в тому, що так звані «вибори» лише допоможуть Москві втілити старий сценарій так званого «Придністров’я», який був успішно випробуваний в Молдові і Грузії. Втім, на молдовській території російські війська вдають «миротворців». А у випадку України російський уряд заперечує присутність своїх військ на українській землі.