Незаконні «вибори» на Донбасі мають бути скасовані - Волкер

Спеціальний представник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки у справах України Курт Волкер наголошує, що Конституцією України такі утворення як “ДНР” і “ЛНР” не передбачені, тому незаконні «вибори», які Росія планує провести 11 листопада на тимчасово окупованих територіях Донбасу, мають бути скасовані.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це спецпредставник США сказав під час телефонного брифінгу з Вашингтона для європейських журналістів.

“Росія займається організацією “виборів” на окупованій території в Україні для так званих “Луганської і Донецької народних республік”. Це подія, яка викликає велику стурбованість”, - заявив Волкер.

Він додав, що важливо закликати Росію припинити підготовку до голосування.

“Ми вважаємо, що ці утворення на місцевому рівні є незаконними, вони не відповідають Мінським угодам”, - наголосив Волкер.

У зв’язку з цим дипломат нагадав, що так звані “ДНР” і “ЛНР” не згадуються у Мінських угодах.

“Їх не існує у Мінських угодах і насправді виконання Мінських угод вимагає відновлення українського конституційного порядку (на окупованих територіях Донбасу - УНІАН). І в українській Конституції для цих “республік” також немає місця”, - наголосив Волкер.

При цьому він сказав, що США підтримають проведення місцевих виборів на Донбасі тільки якщо вони будуть законними.

“Це мають бути вибори законних місцевих органів влади в рамках української Конституції”, - додав спецпредставник США.

Також він зазначив, що такі вибори мають відбуватися, коли на території буде встановлено належний рівень безпеки, коли будуть забезпечені демократичні умови для проведення кандидатами своїх кампаній, і громадяни можуть вільно здійснювати власний вибір, а також буде забезпечена свобода пересування.

“Жодної з цих умов зараз немає”, - підкреслив Волкер.

««Вибори», які проводяться і організовуються Росією 11 листопада, є незаконними. Ми наполегливо закликаємо, щоб вони були скасовані, і жодним чином ніхто з Європи, Сполучених Штатів та інших країн, не визнає результатів цих «виборів»», - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, на 11 листопада на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей призначені так звані «позачергові вибори голів «ДНР» і «ЛНР» і так званих «депутатів парламентів».

В ЄС і США заявили, що призначення «виборів» у так званих «ЛНР» і «ДНР» є порушенням Мінських домовленостей.