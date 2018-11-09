Глава МЗС Австрії, яка танцювала з Путіним у себе на весіллі, відмовилася від візиту в Москву

Відмова від візиту пов'язана з викриттям відставного австрійського військового, який 20 років працював на російську військову розвідку.

Міністр закордонних справ Австрії Карін Кнайсль, на чиєму весіллі нещодавно гуляв російський президент Володимир Путін, скасувала поїздку до Москви, яка повинна була відбутися 2 грудня.

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Це пов'язано з тим, що Австрія викрила свого відставного військового, який, як підозрюють, шпигував для Росії протягом 20 років.

Як передає Бі-бі-сі, замість візиту вона викликала представників російського посольства для пояснень. Російське посольство не стало коментувати новину про затримання австрійського військового. Російська Служба зовнішньої розвідки також відмовилася від коментарів.

Австрія - одна з небагатьох європейських країн, які перебувають у дружніх відносинах з Росією. Президент Володимир Путін у серпні цього року навіть з'їздив на весілля глави МЗС Карін Кнайсль і танцював з нею. А урядова коаліція в країні сформована за участю вкрай правої "Партії свободи", яка симпатизує російській владі.

Як повідомляв УНІАН, за підозрою в шпигунстві на користь Росії затриманий відставний полковник збройних сил Австрії. Повідомляється, що він міг заробити на передачі секретної інформації 300 тис. євро. За даними австрійських ЗМІ, "підозрюваний діяв дуже професійно". Будучи у відставці, він обіймав "непомітний пост" у штабі австрійської армії. За даними видання Die Presse, підозрюваний був завербований ще в 1988 році.

Міністр оборони Австрії Маріо Кунасек заявив, що інформація про затриманого з'явилася "кілька тижнів тому" від однієї з європейських спецслужб. "Поки ми не можемо сказати, одиничний це випадок, чи ні", - заявив він. За його словами, колишній офіцер передав контррозвідникам свій ноутбук, який зараз вивчається.