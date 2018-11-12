У Женеві на аукціоні продадуть рідкісний рожевий діамант (фото, відео)

За діамант класичного ограновування і надзвичайної чистоти аукціоністи планують отримати від 30 до 50 мільйонів доларів.

У Женеві на аукціоні продадуть рідкісний рожевий діамант. Дорогоцінний камінь - найбільший в історії аукціонного дому "Крістіс". Його вага майже 19 карат. Про це йдеться в сюжеті ТСН. За діамант класичного ограновування і надзвичайної чистоти аукціоністи планують отримати від 30 до 50 мільйонів доларів. В останні роки рекорди на аукціонах б'ють саме рожеві або блакитні діаманти.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter