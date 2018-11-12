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У Женеві на аукціоні продадуть рідкісний рожевий діамант (фото, відео)

12:11, 12 листопада 2018
Світ
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Рожевий діамант / REUTERS

У Женеві на аукціоні продадуть рідкісний рожевий діамант. Дорогоцінний камінь - найбільший в історії аукціонного дому "Крістіс". Його вага майже 19 карат.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Рожевий діамант / REUTERS

За діамант класичного ограновування і надзвичайної чистоти аукціоністи планують отримати від 30 до 50 мільйонів доларів. В останні роки рекорди на аукціонах б'ють саме рожеві або блакитні діаманти.

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Теги: #аукціон