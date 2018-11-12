У Женеві на аукціоні продадуть рідкісний рожевий діамант (фото, відео)
12:11, 12 листопада 2018Світ
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За діамант класичного ограновування і надзвичайної чистоти аукціоністи планують отримати від 30 до 50 мільйонів доларів.
Рожевий діамант / REUTERS
У Женеві на аукціоні продадуть рідкісний рожевий діамант. Дорогоцінний камінь - найбільший в історії аукціонного дому "Крістіс". Його вага майже 19 карат.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Рожевий діамант / REUTERS
За діамант класичного ограновування і надзвичайної чистоти аукціоністи планують отримати від 30 до 50 мільйонів доларів. В останні роки рекорди на аукціонах б'ють саме рожеві або блакитні діаманти.
У Женеві пустять з молотка рідкісний рожевий діамант
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