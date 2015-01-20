Дослідники назвали 10 найбідніших і найбагатших міст Росії

Згідно з дослідженням, в десятку найбідніших міст увійшли - Тольятті, Астрахань, Пенза, Волгоград, Саратов, Ростов-на-Дону, Липецьк, Барнаул, Набережні Челни і Воронеж, передає Новое Время з посиланням на телеканал Дождь.

У дослідженні також відзначається, що бідність є найкращим ґрунтом для соціальних заворушень. Так дослідники відзначили, найбільший ризик соціальних заворушень саме в Тольятті, де загальна частка критично бідних жителів становить 13%, а частка малозабезпечених - 57%.

Читайте такожПорошенко заявив, що причина бідності більшості українців - корумпованість чиновників

Що ж стосується міст з найвищим рівнем добробуту, то в десятку увійшли - Владивосток, Москва, Єкатеринбург, Казань, Тюмень, Краснодар, Санкт-Петербург, Оренбург, Іркутськ і Новосибірськ.

Індекс благополуччя міст будувався на тому, як їх населення оцінює власне матеріальне становище.

У роботі наголошується, що в грудні 2014 року частка критично бідного населення становила 10%. Максимальний же показник бідності був досягнутий в 2003 році, тоді цей рівень досяг відмітки в 37%.