У Чикаго ревнивець розстріляв свою колишню просто в лікарні й влаштував перестрілку з поліцією

Окрім своєї колишньої партнерки стрілок вбив ще кількох людей і врешті загинув сам.

У США офіцер поліції і ще двоє людей загинули під час стрілянини в госпіталі в південній частині міста Чикаго. Поліцейські і медичний персонал прочісували палати і зали будівлі, шукаючи жертв і самого стрільця, аж поки не знайшли нападника мертвим.

Про це повідомляє Chicago Tribune, додаючи, що загиблому офіцеру поліції Семюелу Хіменесу було 28 років. Він прослужив у правоохоронній системі США менше двох років. Поліцейський загинув, коли приїхав на підмогу колегам до Mercy Hospital & Medical Center, де чоловік відкрив вогонь по медперсоналу.

Читайте такожСтрілку в синагозі в Пітсбурзі висунули звинувачення у вбивстві 11 осіб

Поліцію викликали в лікарню, коли 32-річний Хуан Лопес напав на лікаря швидкої допомоги Тамару О’Ніл через «розрив стосунків». В момент, коли поліція прибула на місце злочину, вбивця кілька разів вистрілив у свою колишню коханку. Побачивши поліцейських, Лопес відкрив вогонь у їхньому напрямку. Почалася перестрілка, під час якої вбивця зміг перебігти в будівлю лікарні. Хіменес, який кинувся йому навздогін, був застрелений в фойє. Ще один поліцейський був поранений.

Стрілок також застрелив 25-річну аптекарку Дейну Лесс. Дівчина просто вийшла з ліфта, коли вбивця проходив повз.

Читайте такожНа американському телеканалі сталася стрілянина: є поранений

Зрештою, прочісуючи будівлю, поліцейські знайшли стрільця мертвим через поранення в голову. Точні обставини його смерті поки не відомі. Очевидці розповіли виданню, що вбивця стріляв у всіх, хто потрапляв йому на очі. Тож остаточна кількість жертв ще може зрости.