Пілоти заснули - і пролетіли аеропорт

Двох пілотів гавайської авіакомпанії звинувачують в тому, що вони заснули за штурвалом. У результаті керований ними літак пролетів мимо аеропорту.

Диспетчер в гавайському аеропорту Хило 11 разів марно намагалася зв`язатися з пілотами. Вони перестали відповідати через 15 хвилин після того, як літак з 40 пасажирами на борту вилетів з Гонолулу. Один з пілотів відповів на чергове питання диспетчера, що ніякої надзвичайної ситуації не відбулося, лише через 32 хвилини.

До цього часу авіалайнер, що знаходився на висоті 6400 кілометрів, вже пролетів на 24 кілометри далі за аеропорт, повідомляє СТБ. Слідуючи вказівкам диспетчера, літак розвернувся і сів без пригод.

Експерт з авіаперевезень Пітер Форман розповів, що за інструкцією пілоти повинні почати зниження приблизно за 100 кілометрів до місця призначення. Згідно висновку Національного комітету з безпеки перевезень, літак був повністю справний. Щодо пілотів ведеться розслідування.

Комсомольская правда в Украине