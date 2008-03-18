Японія визнала Косово

Уряд Японії прийняв рішення про визнання Косово незалежною державою, передає ІТАР-ТАРС.

«Ми сподіваємося, що в довгостроковій перспективі незалежність Косово зробить внесок до зміцнення стабільності в регіоні», - заявив на прес-конференції голова японського МЗС Масахіко КОМУРА.

«Сербія, - зазначив він, - залишається традиційно дружньою нам державою, ми розраховуємо й надалі мати з нею гарні відносини».

Це рішення щодо Косово було ухвалено урядом Японії практично одразу після проголошення краєм незалежності 17 лютого цього року. Проте Токіо відклав оголошення про це, побоюючись зашкодити своїм відносинам із Сербією та Росією, повідомили сьогодні джерела в японському МЗС.

На сьогодні незалежність Косово визнали 25 країн, зокрема США та низка держав Європейського Союзу.