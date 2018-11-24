Лавров прокоментував порівняння Росії з ІД

У Лондоні заявили, що Росія являє "набагато більшу загрозу" для нацбезпеки Великобританії, ніж ІД і "Аль-Каїда".

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров на прес-конференції в Португалії відповів на категоричну заяву глави Генштабу ЗС Великобританії генерала Марка Карлтон-Сміта.

Про це повідомляє Українська правда.

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"Ми не можемо нікому заборонити проявляти свої інтелектуальні та політичні здібності, так само як і впливати на рішення уряду Великобританії про те, кому вони довіряють керівництво армією. Сподіваюся, що такі рішення перевіряють на адекватність", - сказав Лавров.

Він також підкреслив, що і ІД має осередки опору в Сирії, за якими "стоять США".

Нагадаємо, генерал Карлтон-Сміт раніше заявив, що Росія представляє значно більшу загрозу для Британії і її союзників, ніж ісламістські угруповання, такі як Аль-Каїда і Ісламська держава. Він також додав, що Великобританії і союзникам необхідно зосередити свою увагу на Росії, особливо після отруєння в Солсбері.