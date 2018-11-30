Обраний президент Грузії відмовилася співпрацювати з РФ

"З урахуванням того, як Росія зараз веде себе щодо України, не думаю, що все це означає, що ми можемо прямо зараз перейти до співпраці", - заявила Зурабішвілі.

Саломе Зурабішвілі, яка виграла президентські вибори в Грузії, не вважає, що зараз відповідний час для співпраці з Росією.

Про це вона розповіла в інтерв'ю "Російській службі ВВС".

"Не думаю, що, поки Росія веде себе так, як зараз, з урахуванням того, що відбувається на лінії окупації, де викрадають людей, і ця лінія рухається вглиб нашої території, все ближче до Тбілісі... з урахуванням того, як Росія зараз веде себе щодо України, не думаю, що все це означає, що ми можемо прямо зараз перейти до співпраці", - заявила Зурабішвілі.

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Вона сказала, що Грузія займає проєвропейську позицію, і у випадку, якщо західні партнери країни в особі Європи і Америки почнуть діалог з Росією, тоді, звичайно, Грузія не залишиться осторонь.

Як повідомлялося, президент України Петро Порошенко заявив, що Росія в районі Керченської протоки хотіла спровокувати у відповідь вогонь, щоб повторити грузинський сценарій 2008 року проти України.