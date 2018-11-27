Росія в Керченській протоці хотіла повторити "грузинський сценарій" проти України - Порошенко

Президент вважає, що метою штурму росіянами українських кораблів була провокація.

Президент України Петро Порошенко заявив, що Росія в районі Керченської протоки хотіла спровокувати у відповідь вогонь, щоб повторити грузинський сценарій 2008 року проти України.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив в інтерв’ю українським телеканалам.

Порошенко заявив, що під час штурму українські моряки захищалися. «Я впевнений, що метою Росії була провокація для того, щоб ми відкрили вогонь. Бажано було б когось вбити, і, я не виключаю, що після цього сценарій був би подібний до сценарію 2008 року в Грузії», - заявив він.

Президент відзначив, що начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко надав чіткі докази, що по українських кораблях в районі Керченської протоки вівся вогонь з літаків РФ.

«Це була повномасштабна військова дія, яка чітко підпадає під міжнародне визначення агресії за конвенціями ООН», - зазначив президент.

Як повідомляв УНІАН, 25 листопада російський прикордонний корабель «Дон» протаранив український рейдовий буксир, в результаті чого його було зруйновано. Крім того, при виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили прицільний вогонь по українських кораблях, які поверталися в Одесу. За даними Муженка, «в ході атаки на українські кораблі була також застосована авіація РФ, Су-30 здійснив таку атаку з витратою двох ракет».

*** Російсько-грузинська війна 2008 року — збройний конфлікт між Грузією з одного боку та Росією і сепаратистськими угрупованнями Південної Осетії та Абхазії з іншого. Війна розпочалася навколо збройного протистояння в Південній Осетії у серпні 2008 року.