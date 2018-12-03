"Місія завершена": пес Джорджа Буша-старшого зворушливо попрощався з ним біля труни (фото, відео)

Тепер лабрадор стане компаньйоном для ветерана за програмою реабілітації поранених військових.

Собака-компаньйон екс-президента США Джорджа Буша-старшого, який помер 30 листопада, попрощався зі своїм господарем.

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Фото золотистого лабрадора на прізвисько Саллі опублікували на його сторінці в Instagram. Улюбленець екс-президента сумно лежав поруч з його труною, покритою прапором США. Повідомлення доповнили словами "Місія завершена".

Саллі був компаньйоном Буша-старшого з червня цього року. Вони разом ходили на прогулянки, грали в м'яч і зустрічали гостей, в тому числі і екс-президента Білла Клінтона. Джордж-Буш старший навіть носив шкарпетки з зображенням Саллі.

Син Буша – Джордж Буш-молодший - написав на своїй сторінці в Instagram, що його родині буде не вистачати Саллі, однак тепер він стане компаньйоном для ветерана за програмою реабілітації поранених військових.

Пес вміє виконувати величезний список команд, включаючи підняття телефонної слухавки і доставку предметів.

Як повідомляв УНІАН, 41-й президент США Джордж Буш-старший помер на 95-му році життя. Він був президентом США з 1989 по 1993 рік. До цього, під час правління Рональда Рейгана обіймав посаду віце-президента. Поховають Джорджа Буша-старшого 6 грудня на території Техаського університету в місті Коледж-Стейш.