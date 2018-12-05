Виклик Росії від США: американський есмінець пройшов біля берегів Владивостока

Американський військовий корабель в межах операції "Вільна навігація" пройшов в безпосередній близькості від затоки Петра Великого, яка омиває береги РФ, кинувши виклик надмірним морським вимогам Росії.

У середу, 5 грудня, ескадрений міноносець USS McCampbell ВМС США пройшов біля кордону оспорюваної Росією частини Японського моря вперше після розвалу Радянського Союзу.

Про це повідомила лейтенант ВМС США, прес-секретар Тихоокеанського флоту США Рейчел Макмарр, пише "Новое время" із посиланням на CNN.

Згідно з повідомленням, американський військовий корабель в межах операції Вільна навігація пройшов в безпосередній близькості від затоки Петра Великого, яка омиває береги РФ, кинувши виклик надмірним морським вимогам Росії та відстоюючи свободу судноплавства і законного морекористування.

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Офіційний представник ВМС США зазначила, що США не визнають претензії Росії у Японському морі. За її словами, Москва претендує на більш широкі територіальні води (більше 12 миль від російського узбережжя), ніж належить відповідно до міжнародного права.

CNN зазначає, що це перша з 1987 року операція США із забезпечення принципу свободи судноплавства в цьому регіоні.

Затока Петра Великого є найбільшою затокою в Японському морі. На березі затоки розташовані російське місто Владивосток і пункт базування Тихоокеанського флоту Росії.

Операція Вільна навігація проходить на тлі загострення напруженості у відносинах між Вашингтоном і Москвою з цілої низки питань.

Напередодні всі 29 країн-членів НАТО звинуватили Росію в порушенні Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності, і закликали Москву повернутися до дотримання договору.