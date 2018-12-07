Постпредом США в ООН стане колишня телеведуча

Очікується, що сьогодні Трамп повідомить про своє офіційне рішення про призначення у "Твіттері".

Американські новинні агенції повідомляють, що президент Дональд Трамп запропонує кандидатуру спікера Державного департаменту Гізер Нойерт на посаду посла США в ООН.

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У разі затвердження Нойерт замінить на посаді посла Ніккі Гейлі, яка в жовтні оголосила, що до кінця року залишає роботу в ООН, передає Голос Америки. Очікується, що сьогодні Трамп повідомить про своє офіційне рішення в "Твіттері".

Нойерт прийшла на роботу в Державний департамент з телеканалу Fox News, де працювала ведучою та кореспондентом і відповідно до офіційної біографії висвітлювала міжнародні та внутрішні кризи, інтерв'ювала провідних політиків і військових представників.

До Fox Нойерт працювала в медіакомпанії ABC News.

У разі висунення, і якщо вона погодиться на посаду, її очікують ймовірно жорсткі питання на слуханнях у Сенаті, де кандидатура має бути затверджена.

Питання законодавців, напевно, будуть стосуватися того, що Нойерт не має дипломатичного або політичного досвіду.

Вона часто подорожує з державним секретарем Майком Помпео і кажуть, що у неї налагоджені позитивні робочі відносини з Білим домом.