Washington Post: В армії США заговорили про покарання Росії за агресію в Азовському морі

Захопивши українські кораблі в Керченській протоці, Росія продемонструвала свою зневагу до глобальних правил і свій намір випробувати Захід.

В цьому впевнений голова Об’єднаного комітету начальників штабів збройних сил США генерал Джозеф Данфорд. За його словами, у адміністрації Дональда Трампа не було обговорень можливостей дати військову відповідь на російську атаку проти України в Керченській протоці. Однак, за словами військового, відповідь потрібна.

«Атака багато говорить про російську повагу до міжнародних норм і стандартів. Те, що сталося в Азовському морі, вписується в закономірну поведінку, яка охоплює Грузію, Крим і Донбас в Україні», - сказав Washington Post Данфорд, нагадуючи про російське порушення міжнародних кордонів за останні роки.

Видання зауважує, що атака в Керченській протоці, яка сполучає Азовське і Чорне моря, стало ілюстрацією російської переваги над Україною. Після неї також з’явилися побоювання спалаху повномасштабного конфлікту між сусідніми країнами, хоча Москва вже чотири роки підтримує війну на Донбасі і окупувала український Крим.

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«Ми ставимося до цього як до протистояння, яке за крок від збройного конфлікту, в якому Росія насправді намагається випробувати рішучість міжнародної спільноти захистити існуючі правила. В даному випадку йдеться про реакцію на порушення суверенітету», - сказав Данфорд.

За його словами, потрібна певна міжнародна відповідь, яка може бути суто дипломатичною і економічною. Або ж Росія продовжить свої агресивні дії. Washington Post зауважує, що реакція Данфорда і міністра оборони США Джима Меттіса ілюструють те, як Вашингтон намагається знайти баланс між бажанням підтримати суверенітет України, зупинивши російські амбіції, і при цьому не вступати у військову конфронтацію з Москвою.